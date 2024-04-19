В Харькове временно не работают линии Службы спасения: как вызвать помощь

"Дети не должны погибать в результате авиаударов в современной Европе": Кулеба рассчитывает на быстрое продвижение согласованного с G7

Двое детей в возрасте 14 и 8 лет погибли в результате российского удара в Днепропетровской области, что подчеркнуло насущную потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны и жестокость российского террора против гражданского населения.