В Харькове владелица кафе ударила ножом в живот посетителя
Киев • УНН
51-летняя владелица кафе в Харькове подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений посетителю. Во время ссоры женщина ударила мужчину ножом в живот, суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
В Харькове владелицу кафе подозревают в нападении на посетителя. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
Следователи Харьковщины сообщили о подозрении 51-летней владелице кафе, которая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений посетителю заведения.
По информации полиции, инцидент произошел в одном из местных кафе. Во время ссоры с посетителем, женщина не смогла сдержать агрессии и ударила его ножом в живот. В результате этого пострадавший получил серьезные телесные повреждения.
Следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. После сбора доказательств, владелице кафе было сообщено о подозрении в совершении преступления.
Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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