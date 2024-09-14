В Харькове владелица кафе ударила ножом в живот посетителя

В Харькове владелицу кафе подозревают в нападении на посетителя. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении 51-летней владелице кафе, которая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений посетителю заведения.

По информации полиции, инцидент произошел в одном из местных кафе. Во время ссоры с посетителем, женщина не смогла сдержать агрессии и ударила его ножом в живот. В результате этого пострадавший получил серьезные телесные повреждения.

Следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия. После сбора доказательств, владелице кафе было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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