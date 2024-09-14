У Харкові власниця кафе вдарила ножем у живіт відвідувача
Київ • УНН
51-річна власниця кафе у Харкові підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу. Під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
У Харкові власницю кафе підозрюють у нападі на відвідувача. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.
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Слідчі Харківщини повідомили про підозру 51-річній власниці кафе, яка звинувачується у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу закладу.
За інформацією поліції, інцидент стався в одному з місцевих кафе. Під час сварки з відвідувачем, жінка не змогла стримати агресії і вдарила його ножем у живіт. Внаслідок цього потерпілий отримав серйозні тілесні ушкодження.
Слідчо-оперативна група провела необхідні заходи для з’ясування обставин події. Після збору доказів, власниці кафе було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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