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У Харкові власниця кафе вдарила ножем у живіт відвідувача

У Харкові власниця кафе вдарила ножем у живіт відвідувача

Київ • УНН

 • 19849 перегляди

51-річна власниця кафе у Харкові підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу. Під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем у живіт, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

У Харкові власницю кафе підозрюють у нападі на відвідувача. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

Слідчі Харківщини повідомили про підозру 51-річній власниці кафе, яка звинувачується у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень відвідувачу закладу.

За інформацією поліції, інцидент стався в одному з місцевих кафе. Під час сварки з відвідувачем, жінка не змогла стримати агресії і вдарила його ножем у живіт. Внаслідок цього потерпілий отримав серйозні тілесні ушкодження.

Слідчо-оперативна група провела необхідні заходи для з’ясування обставин події. Після збору доказів, власниці кафе було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

На Київщині затримали чоловіка за вбивство знайомого пострілом у спину13.09.24, 22:50 • 19084 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП

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