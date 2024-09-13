На Київщині затримали чоловіка за вбивство знайомого пострілом у спину
Київ • УНН
У Ірпені виявили тіло 33-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у спину. Поліція затримала 29-річного підозрюваного, який втік після конфлікту та фатального пострілу.
На Київщині затримали чоловіка, який вбив знайомого пострілом у спину. Про це повідомляє Національна поліція України , передає УНН.
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Увечері 13 вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки Ірпеня, яка виявила тіло чоловіка біля одного з місцевих гаражних кооперативів.
На місці події поліцейські встановили, що загиблим виявився 33-річний місцевий житель, який отримав вогнепальне поранення у спину. Біля тіла правоохоронці знайшли гільзи від вогнепальної зброї, що вказувало на скоєний злочин.
Втім через кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 29-річний житель Ірпеня. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, який завершився фатальним пострілом у спину. Після скоєння злочину зловмисник втік з місця події.
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