У Харкові затримано жінку, яка замовила вбивство ексчоловіка
Київ • УНН
55-річна харків'янка замовила вбивство колишнього чоловіка, щоб отримати його нерухомість у спадок. Правоохоронці імітували злочин і затримали підозрювану, якій загрожує кримінальна відповідальність.
Харківські правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка замовила кілера, щоб вбити свого колишнього чоловіка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 55-річній жінці в організації готування умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів та на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України),
Деталі
За даними слідства, у серпні 2024 року харківʼянка вирішила замовити вбивство свого колишнього чоловіка з метою отримання у спадщину всієї нерухомості, що перебуває у його власності. Зброю брати до рук вона не планувала, тому через знайомих підшукала кілера.
Жінка передала вбивці дані та місце проживання у Харкові свого екскоханого. Щодо "винагороди", то фігурантка пообіцяла ділку переписати на нього одну з квартир. Також вона попросила чоловіка надіслати повідомлення "Давай познакомимся" у месенджері "Viber", що значитиме успішне виконання вбивства. Кілер "зробив все за планом,
9 вересня фігурантку запросили правоохоронці, щоб повідомити про "смерть" колишнього чоловіка. При прокурорах та слідчих жінка почала плакати та "не могла повірити", що його вбили пострілом у голову з пістолета. Проте ще більше жінка здивувалась, що після сліз правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру.
Завдяки скоординованим діям правоохоронці попередили замовне вбивство. Все, про що вона дізналась, було імітацією злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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