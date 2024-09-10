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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове задержана женщина, заказавшая убийство экс-супруга

В Харькове задержана женщина, заказавшая убийство экс-супруга

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 14:26  •  2834 просмотра

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55-летняя харьковчанка заказала убийство бывшего мужа, чтобы получить его недвижимость в наследство. Правоохранители имитировали преступление и задержали подозреваемую, которой грозит уголовная ответственность.

Харьковские правоохранители задержали 55-летнюю женщину, которая заказала киллера, чтобы убить своего бывшего мужа. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 55-летней женщине в организации приготовления умышленного убийства, совершенного из корыстных побуждений и по заказу (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в августе 2024 года харьковчанка решила заказать убийство своего бывшего мужа с целью получения в наследство всей недвижимости, находящейся в его собственности. Оружие брать в руки она не планировала, поэтому через знакомых подыскала киллера.

Женщина передала убийце данные и место жительства в Харькове своего экс-возлюбленного. Что касается «вознаграждения», то фигурантка пообещала дельцу переписать на него одну из квартир. Также она попросила мужчину отправить сообщение «Давай познакомимся» в мессенджере «Viber», что будет означать успешное выполнение убийства. Киллер «сделал все по плану,

- отметили в прокуратуре.

9 сентября фигурантку пригласили правоохранители, чтобы сообщить о «смерти» бывшего мужа. При прокурорах и следователях женщина начала плакать и «не могла поверить», что его убили выстрелом в голову из пистолета. Однако еще больше женщина удивилась, что после слез правоохранители задержали ее в порядке ст. 208  Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении.

Благодаря скоординированным действиям правоохранители предотвратили заказное убийство. Все, о чем она узнала, было имитацией преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Чоловіку загрожує довічне за вбивство пенсіонера та підпал в Охтирці27 августа 2024, 22:17 • 16735 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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