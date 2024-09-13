На Киевщине задержали мужчину за убийство знакомого выстрелом в спину

На Киевщине задержали мужчину, который убил знакомого выстрелом в спину. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Вечером 13 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Ирпеня, которая обнаружила тело мужчины возле одного из местных гаражных кооперативов.

На месте происшествия полицейские установили, что погибшим оказался 33-летний местный житель, который получил огнестрельное ранение в спину. Возле тела правоохранители нашли гильзы от огнестрельного оружия, что указывало на совершенное преступление.

Впрочем через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Ирпеня. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, который завершился роковым выстрелом в спину. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.

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