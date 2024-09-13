На Киевщине задержали мужчину за убийство знакомого выстрелом в спину
Киев • УНН
В Ирпене обнаружили тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением в спину. Полиция задержала 29-летнего подозреваемого, который сбежал после конфликта и рокового выстрела.
На Киевщине задержали мужчину, который убил знакомого выстрелом в спину. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Вечером 13 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Ирпеня, которая обнаружила тело мужчины возле одного из местных гаражных кооперативов.
На месте происшествия полицейские установили, что погибшим оказался 33-летний местный житель, который получил огнестрельное ранение в спину. Возле тела правоохранители нашли гильзы от огнестрельного оружия, что указывало на совершенное преступление.
Впрочем через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Ирпеня. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, который завершился роковым выстрелом в спину. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.
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