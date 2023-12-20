В Харькове в результате ДТП две машины вылетели на пешеходный переход: пострадали два человека

Сегодня, 20 декабря, в Индустриальном районе Харькова стало дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадало два человека. Об этом со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 декабря около 14:40 на улице Мира. 38-летняя водитель автомобиля "KIA SPORTAGE" не предоставила преимущество в движении автомобилю "СІТRОЕN" под управлением 40-летней женщины. В результате столкновения обе машины вылетели на пешеходный переход - резюмировали в Нацполиции.

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Отмечается, что в результате ДТП травмами были госпитализированы в больницу 38-летняя женщина-водитель и женщина-пешеход. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Дополнение

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним,

В Луцке 36-летний водитель Hyundai IX35 в состоянии опьянения спровоцировал аварию столкнувшись с электрокаром Volvo XC40. Уровень алкоголя у пьяного водителя в 10 раз превышал допустимую норму.