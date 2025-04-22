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Калибр (семейство ракет)

В Харькове уже 12 ударов рф, количество пострадавших растет: из-за попадания загорелось авто, там трое раненых

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В Харькове зафиксировано около 12 ударов, в результате чего есть раненые. На местах некоторых попаданий возникли пожары, атака на город продолжается.

В Харькове уже 12 ударов рф, количество пострадавших растет: из-за попадания загорелось авто, там трое раненых

В Харькове зафиксировано уже около 12 вражеских ударов, было известно о 4 раненых, в одном из районов в результате обстрела загорелся автомобиль, где, предварительно, пострадали три человека, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь

- написал Синегубов.

Терехов сообщил, что, "по предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов". "На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - отметил мэр города.

В частности, по данным Синегубова, "еще одно попадание вражеского дрона - по Новобаварскому району". Также, по его словам, "еще одно попадание беспилотника зафиксировано в Киевском районе Харькова".

Таким образом, как уточнил Терехов, "под ударами оказались четыре района Харькова".

Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание (предварительно – БпЛА типа "Шахед") в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека

- написал Синегубов.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Под дроновый удар рф в Харькове попал еще один район: в городе новая серия взрывов22.04.25, 13:38 • 2238 просмотров

Юлия Шрамко

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