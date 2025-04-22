В Харькове уже 12 ударов рф, количество пострадавших растет: из-за попадания загорелось авто, там трое раненых
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано около 12 ударов, в результате чего есть раненые. На местах некоторых попаданий возникли пожары, атака на город продолжается.
В Харькове зафиксировано уже около 12 вражеских ударов, было известно о 4 раненых, в одном из районов в результате обстрела загорелся автомобиль, где, предварительно, пострадали три человека, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь
Терехов сообщил, что, "по предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов". "На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - отметил мэр города.
В частности, по данным Синегубова, "еще одно попадание вражеского дрона - по Новобаварскому району". Также, по его словам, "еще одно попадание беспилотника зафиксировано в Киевском районе Харькова".
Таким образом, как уточнил Терехов, "под ударами оказались четыре района Харькова".
Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание (предварительно – БпЛА типа "Шахед") в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека
Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
Под дроновый удар рф в Харькове попал еще один район: в городе новая серия взрывов22.04.25, 13:38 • 2238 просмотров