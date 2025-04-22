В Харькове уже 12 ударов рф, количество пострадавших растет: из-за попадания загорелось авто, там трое раненых

В Харькове зафиксировано уже около 12 вражеских ударов, было известно о 4 раненых, в одном из районов в результате обстрела загорелся автомобиль, где, предварительно, пострадали три человека, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь

Терехов сообщил, что, "по предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов". "На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - отметил мэр города.

В частности, по данным Синегубова, "еще одно попадание вражеского дрона - по Новобаварскому району". Также, по его словам, "еще одно попадание беспилотника зафиксировано в Киевском районе Харькова".

Таким образом, как уточнил Терехов, "под ударами оказались четыре района Харькова".

Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание (предварительно – БпЛА типа "Шахед") в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека