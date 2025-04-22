У Харкові вже 12 ударів рф, кількість постраждалих росте: через влучання загорілося авто, там троє поранених

У Харкові зафіксовано близько 12 ударів, внаслідок чого є поранені. На місцях деяких влучань виникли пожежі, атака на місто триває.

У Харкові зафіксовано вже близько 12 ворожих ударів, було відомо про 4 поранених, в одному з районів внаслідок обстрілу загорівся автомобіль, де, попередньо, постраждали троє людей, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей. Медики надають всю необхідну допомогу - написав Синєгубов. Терехов повідомив, що, "за попередніми підрахунками, по місту було завдано 12 ударів". "На місцях деяких прильотів пожежі. Атака триває", - зазначив мер міста. Зокрема, за даними Синєгубова, "ще одне влучання ворожого дрону - по Новобаварському району". Також, з його слів, "ще одне влучання безпілотника зафіксовано у Київському району Харкова". Таким чином, як уточнив Терехов, "під ударами опинилися чотири райони Харкова". Близько 13:40 у Київському районі міста зафіксували влучання (попередньо – БпЛА типу "Шахед") у дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. За попередніми даними, постраждали троє людей - написав Синєгубов. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється. Під дроновий удар рф у Харкові потрапив ще один район: у місті нова серія вибухів