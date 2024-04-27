В Харькове россияне ударили по психиатрической больнице, где было 65 человек

Россияне ударили двумя ракетами по больнице в Харькове, при этом была атакована психиатрическая больница. О последствиях атаки сообщила полиция Харьковщины, передает УНН.

Детали

Около 00.30 оккупанты ударили двумя ракетами по Салтовскому району города Харькова. Боеприпасы попали на территорию больницы. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские, работники экстренной медицинской помощи пишет полиция.

Как уточняет Суспільне, речь идет о психиатрической больнице. В результате обстрела повреждены здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, где на момент попадания находились 60 пациентов и пять работников больницы. Осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения.

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из РСЗО С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки.

В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы