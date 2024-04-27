В Харькове из-за обстрела ранена пациентка больницы

В Харькове из-за ракетного удара россиян ранена женщина, которая находилась в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Отмечается, что в результате атаки получила ранения как минимум одна пациентка больницы - женщина среднего возраста. Осколками стекла ей посекло голову, медики оказывают помощь.

Напомним,

В субботу около 0:30 в Харькове прогремели взрывы.

Россияне ударили по Салтовскому району города, ракеты упали между корпусами гражданского лечебного учреждения. В результате прилета в нескольких корпусах больницы выбиты сотни окон.

В Харькове раздаются взрывы