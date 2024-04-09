В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА

По меньшей мере 2 удара нанесли российские войска по гражданскому предприятию в Харькове, вызвав разрушения, пожар и ранив 3 работников, под завалами могут быть еще люди, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова. Предварительно - КАБ. Есть разрушения и возгорание зданий. На эту минуту трое пострадавших, в среднем состоянии, все - работники предприятия - сообщил Синегубов в Telegram.

По его словам, "разбор завалов продолжается, могут быть заблокированы люди".

Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр