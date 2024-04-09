В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  107101 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  107205 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  135838 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  128288 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165707 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130275 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206394 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193342 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183066 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153018 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  404016 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  471304 просмотра

В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА

По меньшей мере 2 удара попали в гражданское предприятие в Харькове, вызвав разрушения, пожар и 3 ранения средней тяжести среди работников, с возможностью того, что под завалами может оказаться еще больше людей.

Война •   •  8643 просмотра
В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА

Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС

На восстановление 25 объектов водоснабжения и 4 объектов теплоснабжения в Херсонской области, поврежденных в результате подрыва россиянами Каховской дамбы, выделено более 176,5 млн грн.

Война •   •  9549 просмотра
Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС

Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

В рамках дерегуляции правительство прекратило ведение Реестра производителей и распространителей программного обеспечения и отменило другие устаревшие нормативные акты, связанные с легализацией программного обеспечения и борьбой с нелегальным использованием.

Экономика •   •  7861 просмотра
Правительство отменяет устаревшее регулирование в ІТ-сфере, ликвидирует реестр производителей и дистрибьюторов ПО

В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ

Польские полицейские задержали украинца, которого подозревают в убийстве четырех мужчин в участке Варшавы Воля.

Новости Мира •   •  7198 просмотра
В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ

Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия

США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе более 5 000 штурмовых винтовок, пулеметов, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.

Война •   •  9838 просмотра
Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия

В основном вывозят зерно: оккупанты за три месяца переправили из Мариуполя в рф 50 тыс. тонн грузов

За последние три месяца российские оккупанты вывезли из порта Мариуполя в россию около 50 000 тонн грузов. В основном переправляют краденое зерно.

Война •   •  7788 просмотра
В основном вывозят зерно: оккупанты за три месяца переправили из Мариуполя в рф 50 тыс. тонн грузов

ЕС экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов

ЕС направил 167 электрогенераторов в Украину в качестве экстренной помощи после того, как российские атаки на энергетическую инфраструктуру нанесли серьезный ущерб ее энергоснабжению.

Война •   •  8759 просмотра
ЕС экстренно отправил Украине 167 электрогенераторов

Полтысячи обращений поступило в Международный реестр убытков только в первый день - Шмыгаль

Более 500 обращений от жертв российской агрессии поступило в первый день работы Международного реестра убытков, запущенного в Гааге в рамках Международного механизма компенсаций.

Война •   •  9233 просмотра
Полтысячи обращений поступило в Международный реестр убытков только в первый день - Шмыгаль

Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль

Украинское правительство расширило функциональность реестра имущества, поврежденного или разрушенного в результате российской агрессии.

Война •   •  8545 просмотра
Функционал реестра разрушенного войной имущества расширили - Шмыгаль

Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина

70-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги после того, как оккупанты обстреляли село Козацкое Херсонской области.

Война •   •  7986 просмотра
Взрывная травма и не только: в результате вчерашнего обстрела Херсонщины ранен 70-летний мужчина