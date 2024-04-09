Уже трое раненых в результате вражеского удара по Харькову, поиски продолжаются - мэр

В Харькове в результате вражеской атаки известно уже о трех пострадавших, на месте "прилета" продолжается поисковая операция, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

На данный момент трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается - сообщил Терехов в Telegram.

Напомним

Российские войска ударили по Харькову, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, два "прилета", предварительно, КАБов, зафиксировано по центральной части города.

Ранее сообщалось о 2 раненых.