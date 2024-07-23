Киев • УНН
Правоохранители пресекли деятельность нелегального игорного заведения в Харькове, замаскированного под продуктовый магазин. Во время обыска изъяты игровые автоматы и фальсифицированный алкоголь, организатору грозит подозрение.
По данным следствия, 49-летний мужчина организовал нелегальный бизнес с азартными играми в нежилом помещении на улице Владислава Зубенко в Харькове, оборудовав его игровыми автоматами. Чтобы избежать внимания, он установил на здании вывески «ПРОДУКТЫ» и «МОРОЖЕНИЦА».
Во время обыска правоохранители изъяли не только игровые автоматы, но и фальсифицированный алкоголь. На данный момент в Киевский районный суд Харькова подано ходатайство об аресте имущества.
После завершения экспертных исследований дельцу будет сообщено о подозрении.
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