В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории

В Харькове раскрыли мошенническую схему с пассажирскими перевозками на оккупированные территории. Об этом сообщает полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области вместе с сотрудниками следственного отдела Харьковского РУП № 2 ГУНП разоблачили мошенническую схему, которая привела к завладению средствами гражданки при оформлении пассажирских перевозок на оккупированные территории.

Согласно информации, 35-летний фигурант, ранее судимый безработный гражданин Азербайджана, был в розыске за совершение другого имущественного преступления и скрывался в Харькове.

Мужчина, став участником в виртуальном сообществе по пассажирским перевозкам на оккупированные территории, использовал доверие и безвыходное положение потерпевшей, которая не имела другой возможности выехать к родным.

Следовательно, разместив фиктивное объявление о пассажирских перевозках на оккупированные территории, злоумышленник завладел средствами в сумме 13 тысяч гривен женщины. Жертва, перечислив деньги как предоплату за билеты, осталась без услуги и денег.

После проведенного обыска гражданин Азербайджана был задержан и сообщено о подозрении за мошенничество. По результатам следствия, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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