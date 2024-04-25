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В Харькове разоблачена мошенническая схема пассажирских перевозок на оккупированные территории
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В Запорожской области зафиксирована активность вражеской тактической авиации.
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16
Украинские пилоты проходят обучение по ведению воздушного боя на авиабазе во Франции, чтобы подготовиться к эксплуатации истребителей F-16, которые, как ожидается, прибудут в Украину этим летом.
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"Определенных изменений" в Telegram не избежать для пользователей с украинскими SIM-картами - Дуров
Дуров поддержал свободный доступ к информации на Telegram, однако отметил борьбу с пропагандой насилия и защиту приватности пользователей. Он анонсировал, что Telegram введет "определенные изменения" для пользователей с украинскими SIM-картами.