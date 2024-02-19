Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  109702 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  230358 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  291022 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  231484 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  253075 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  323690 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  297850 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  237881 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  222178 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  227179 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 22:22  •  531 просмотра

Read in English

Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве, связанном с фейковыми сообщениями о доставке посылок со ссылками, которые ведут на подконтрольные мошенникам сайты для похищения персональных данных.

Киберполиция предупреждает о новом виде мошенничества через фейковые SMS о посылках. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

Киберполиция информирует о новом виде мошенничества, где злоумышленники рассылают фейковые SMS с сообщением о получении посылок от известного почтового сервиса. Эти сообщения содержат фишинговые ссылки, которые ведут на ресурсы, подконтрольные мошенникам.

Внимание! С целью защиты от возможных потерь собственных денег, киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов:

1.     Не переходите по сомнительным гиперссылкам.

2.     Получайте данные о посылке только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении.

3.     Проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных.

4.     Заводите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга и переводите на нее только необходимую сумму.

5.     Оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств.

6.     Не предоставляйте посторонним лицам коды-подтверждения из SMS-сообщений или приложений.

Добавим

В случае разглашения платежной информации - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Киберполиция разоблачила международных преступников: обманули граждан ЕС на сотни тысяч евро7 ноября 2023, 11:05 • 61961 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Кіберполіція попереджає про нове SMS-фішингове шахрайство з доставкою посилок
Cyberpolice warns of a new SMS-phishing scam involving parcel delivery
Новости по теме

Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве, связанном с фейковыми сообщениями о доставке посылок со ссылками, которые ведут на подконтрольные мошенникам сайты для похищения персональных данных.

Криминал и ЧП •   •  531 просмотра
Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

Япония планирует привлечь свой частный сектор к помощи Украине в долгосрочном восстановлении и реконструкции в условиях войны с рф.

Война •   •  3474 просмотра
Япония стремится привлечь частный сектор для поддержки Украины

медведев угрожает Западу ядерным ударом

Бывший президент рф дмитрий медведев угрожал ядерными ударами по западным столицам, таким как Вашингтон, Берлин и Лондон, если границы рф будут соответствовать 1991 году.

Война •   •  7028 просмотра
медведев угрожает Западу ядерным ударом

Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов

Министр обороны Германии призывает США оказать дополнительную военную помощь Украине, чтобы предотвратить российское вторжение, которое может нанести ущерб американским экономическим интересам.

Война •   •  10604 просмотра
Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду BAFTA за лучший документальный фильм.

Война •   •  12943 просмотра
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA за лучший документальный фильм

Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о потенциальной угрозе использования ударных вражеских беспилотников (БпЛА) в Харьковской области.

Война •   •  15935 просмотра
Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Харьковской области

Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Польские фермеры попытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск", но им помешали правоохранители.

Политика •   •  15090 просмотра
Фермеры в Польше пытались заблокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск"

Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

Мобилизованные башкиры в российской армии стараются избегать прямого участия в войне с Украиной и сосредотачиваются на логистической поддержке. В результате возникают конфликты между российскими военнослужащими и представителями татарских национальностей.

Война •   •  20432 просмотра
Башкиры в российской армии пытаются уклоняться от участия в боевых действиях на передовой

Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.

Общество •   •  25627 просмотра
Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино

Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.

Война •   •  24489 просмотра
DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино