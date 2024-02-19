Киберполиция предупреждает о новом SMS-фишинговом мошенничестве с доставкой посылок

Киберполиция предупреждает о новом виде мошенничества через фейковые SMS о посылках. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

Киберполиция информирует о новом виде мошенничества, где злоумышленники рассылают фейковые SMS с сообщением о получении посылок от известного почтового сервиса. Эти сообщения содержат фишинговые ссылки, которые ведут на ресурсы, подконтрольные мошенникам.

Внимание! С целью защиты от возможных потерь собственных денег, киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов:

1. Не переходите по сомнительным гиперссылкам.

2. Получайте данные о посылке только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении.

3. Проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных.

4. Заводите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга и переводите на нее только необходимую сумму.

5. Оплачивайте деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств.

6. Не предоставляйте посторонним лицам коды-подтверждения из SMS-сообщений или приложений.

Добавим

В случае разглашения платежной информации - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

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