Кіберполіція попереджає про нове SMS-фішингове шахрайство з доставкою посилок
Київ • УНН
Кіберполіція попереджає про нове SMS-фішингове шахрайство, пов'язане з фейковими повідомленнями про доставку посилок з посиланнями, які ведуть на підконтрольні шахраям сайти для викрадення персональних даних.
Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства через фейкові SMS про посилки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.
Деталі
Кіберполіція інформує про новий вид шахрайства, де зловмисники розсилають фейкові SMS із повідомленням про отримання посилок від відомого поштового сервісу. Ці повідомлення містять фішингові посилання, які ведуть на ресурси, підконтрольні шахраям.
Увага! З метою захисту від можливих втрат власних грошей, кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад:
1. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями.
2. Отримуйте дані про посилку лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку.
3. Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних.
4. Заводьте окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу та переказуйте на неї лише необхідну суму.
5. Сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів.
6. Не надавайте стороннім особам коди-підтвердження з SMS-повідомлень або застосунків.
Додамо
У випадку розголошення платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
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