В Харькове прогремели взрывы: удары по Основянскому району, вспыхнул пожар

В Харькове в ночь на среду, 11 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, предварительно, удары были нанесены по Основянскому району.

На месте одного из ударов пожар - написал Терехов.

Перед этим он предупредил, что Харьков находится под массированной атакой вражеских беспилотников - "в небе курсом на город несколько БпЛА".

"В одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам", - рассказал впоследствии Терехов.

Напомним

7 июня враг нанес удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. Одно из попаданий пришлось по Детской железной дороге. В результате атаки погибли 6 человек.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами до сих пор находятся 5 человек. По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются днем и ночью.

В Харькове простились с руководительницей детской железной дороги, погибшей от атаки рф