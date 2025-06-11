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У Харкові пролунали вибухи: удари по Основʼянському району, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 244 перегляди

У ніч на 11 червня у Харкові пролунали вибухи, попередньо в Основʼянському районі. Зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам, на місці одного з них – пожежа.

У Харкові пролунали вибухи: удари по Основʼянському району, спалахнула пожежа

У Харкові в ніч на середу, 11 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, попередньо, ударів було завдано по Основʼянському району.

На місці одного з ударів пожежа

- написав Терехов.

Перед цим він попередив, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників - "у небі курсом на місто кілька БпЛА".

"В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам", - розповів згодом Терехов.

Нагадаємо

7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами досі перебувають 5 людей. За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф10.06.25, 22:24 • 3470 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Ігор Терехов
Україна
Харків
Tesla
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