У Харкові пролунали вибухи: удари по Основʼянському району, спалахнула пожежа

У Харкові в ніч на середу, 11 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, попередньо, ударів було завдано по Основʼянському району.

На місці одного з ударів пожежа - написав Терехов.

Перед цим він попередив, що Харків перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників - "у небі курсом на місто кілька БпЛА".

"В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам", - розповів згодом Терехов.

Нагадаємо

7 червня ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. Одне з влучань прийшлося по Дитячій залізниці. Внаслідок атаки загинуло 6 людей.

Напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами досі перебувають 5 людей. За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають вдень і вночі.

У Харкові попрощалися з керівницею дитячої залізниці, що загинула від атаки рф