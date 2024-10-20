В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
  •  102306 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  126678 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  133384 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  133119 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  124090 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  107259 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  100626 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100500 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113103 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117431 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа

В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 21:08  •  3905 просмотра

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В Харькове был слышен взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Профильные службы выехали на место для обследования мест прилета управляемой авиационной бомбы.

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на место и для обследования мест прилета КАБа

- заявил Игорь Терехов.

Напомним 

Воздушные Силы предупреждали об активности вражеской авиации на Харьковщине.

В Харькове слышны взрывы, мэр призывает к осторожности3 октября 2024, 02:29 • 18489 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
kharkivХарьков