В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа
Киев • УНН
В Харькове был слышен взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Профильные службы выехали на место для обследования мест прилета управляемой авиационной бомбы.
В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на место и для обследования мест прилета КАБа
Напомним
Воздушные Силы предупреждали об активности вражеской авиации на Харьковщине.
В Харькове слышны взрывы, мэр призывает к осторожности3 октября 2024, 02:29 • 18489 просмотров