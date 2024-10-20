В Харькове прогремел взрыв, городской голова сообщает о прилете КАБа

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове был слышен взрыв, профильные службы также выехали на место и для обследования мест прилета КАБа - заявил Игорь Терехов.

Напомним

Воздушные Силы предупреждали об активности вражеской авиации на Харьковщине.

В Харькове слышны взрывы, мэр призывает к осторожности