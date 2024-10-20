У Харкові пролунав вибух, міський голова повідомляє про приліт КАБа
Київ • УНН
У Харкові було чутно вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Профільні служби виїхали на місце для обстеження місць прильоту керованої авіаційної бомби.
У Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
У Харкові було чутно вибух, профільні служби також виїхали на місце та для обстеження місць прильоту КАБа
Нагадаємо
Повітряні Сили попереджали щодо активності ворожої авіації на Харківщині.
У Харкові чути вибухи, мер закликає до обережності03.10.24, 05:29 • 18922 перегляди