В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности

В Харькове в целях безопасности приостановили работу сервисов для отслеживания движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен", пишет УНН.

С целью бесперебойного функционирования объектов критической инфраструктуры городского электротранспорта в условиях военного положения и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе, КП "Харьковский метрополитен" прекращает трансляцию сведений о размещении и передвижении городского транспорта в сети Интернет, - говорится в сообщении.

Детали

Это означает, что отслеживание места нахождения подвижного состава пассажирского транспорта в режиме реального времени, станет недоступным.

О восстановлении функции обещают сообщить дополнительно.

Напомним

Служба безопасности демонтировала взломанные вебкамеры, которые россия использовала для шпионажа за силами обороны Киева. В СБУ подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения рф киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс. IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

