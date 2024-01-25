У Харкові призупинили роботу сервісів відстеження руху громадського транспорту з метою безпеки
Київ • УНН
У Харкові з міркувань безпеки призупинено роботу сервісу моніторингу громадського транспорту, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечити безперебійну роботу міського електротранспорту в умовах воєнного стану. Про відновлення роботи сервісу буде повідомлено додатково.
У Харкові з метою безпеки призупинили роботу сервісів для відстежування руху громадського транспорту. Про це повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен", пише УНН.
З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП "Харківський метрополітен" припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет,
Деталі
Це означає, що відстежування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним.
Про відновлення функції обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо
Служба безпеки демонтувала зламані вебкамера, які росія використовувала для шпигунства за силами оборони Києва. У СБУ підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.