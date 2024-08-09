В Харькове осенью планируют ввести дифференцированную систему воздушных тревог - Терехов

Уже осенью для харьковчан могут ввести дифференцированную систему воздушных тревог. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Люди привыкли к воздушным тревогам и очень медленно реагируют на них. Поэтому нам обязательно нужно сделать дифференцированную воздушную тревогу. Мы делаем все возможно, чтобы уже осенью город Харьков имел дифференцированную систему воздушных тревог. И тогда люди будут четко понимать, когда летит в Харьков и совсем по другому будет выстроена жизнь в Харькове -сообщил Терехов.

По его словам, в городе тревоги могут звучать и по 50 часов. Во время закрываются учреждения, которые обслуживают людей.

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