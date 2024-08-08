В Харьковской области враг атаковал Купянск и район: повреждено авто, горела трава
Киев • УНН
В Харьковской области враг обстрелял Купянск и район. В селе Глушковка загорелась трава, а в Купянске в результате атаки дрона поврежден автомобиль.
В Харьковской области в прошедшие сутки под вражеским ударом находился Купянск и район, в том числе дроном, горела трава, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, ситуация с вражескими обстрелами на утро следующая:
- 14:45, Купянский район, село Глушковка. В результате обстрела произошло возгорание травы на площади около 30 кв. м.
- 10:20, Купянский район, город Купянск. В результате обстрела БПЛА поврежден автомобиль.
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