В Харькове из-за атаки рф дроном один человек обратился к врачам - мэр
Киев • УНН
В результате атаки российским дроном в Харькове один человек обратился за медицинской помощью. Пострадавший получил острую реакцию на стресс.
В Харькове в результате атаки рф дроном один человек обратился за медицинской помощью, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На данную минуту к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс", - написал Терехов.
Напомним
В Харькове из-за удара вражеского беспилотника по Шевченковскому району повреждены гаражи, автомобиль и окна общежития.