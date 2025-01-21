У Харкові через атаку рф дроном одна людина звернулася до лікарів - мер
Київ • УНН
У результаті атаки російським дроном у Харкові одна людина звернулася за медичною допомогою. Постраждалий отримав гостру реакцію на стрес.
У Харкові внаслідок атаки рф дроном одна людина звернулася за медичною допомогою, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
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"На дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес", - написав Терехов.
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