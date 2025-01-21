У Харкові через атаку рф дроном одна людина звернулася до лікарів - мер

У Харкові внаслідок атаки рф дроном одна людина звернулася за медичною допомогою, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

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"На дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес", - написав Терехов.

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У Харкові через удар ворожого безпілотника по Шевченківському району пошкоджено гаражі, автомобіль та вікна гуртожитку.