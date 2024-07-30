В Харькове слышна серия взрывов, вероятно за пределами города. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб на Харьковщине, а в Херсоне также сообщают о взрывах.
В Харькове и Херсоне прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
«В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города», - говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьковщине.
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Кроме того, по данным СМИ, в Херсоне тоже слышны взрывы.
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