В Харькове и Херсоне прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

«В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города», - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьковщине.

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Кроме того, по данным СМИ, в Херсоне тоже слышны взрывы.

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