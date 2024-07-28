Враг атаковал с беспилотника женщину и мужчину, их доставили в больницу. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал гражданских лиц, в результате чего пострадали 26-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба получили взрывные травмы и ранения бедра.

Пострадавших немедленно доставили в больницу скорой помощью.

Напомним

Из-за российских обстрелов Херсонщины пострадала семья, а именно две женщины и двое детей, их доставили в больницу.