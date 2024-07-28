В Днепровском районе Херсона российский дрон атаковал мирных жителей. 26-летний мужчина и 42-летняя женщина получили взрывные травмы и ранения бедра. Пострадавших доставили в больницу.
Враг атаковал с беспилотника женщину и мужчину, их доставили в больницу. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, пишет УНН.
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал гражданских лиц, в результате чего пострадали 26-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба получили взрывные травмы и ранения бедра.
Пострадавших немедленно доставили в больницу скорой помощью.
Напомним
Из-за российских обстрелов Херсонщины пострадала семья, а именно две женщины и двое детей, их доставили в больницу.