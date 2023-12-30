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В Харькове армия рф попала в жилой дом в центре города

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 17:50  •  25475 просмотра

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Российские войска обстреляли Харьков, попав в центральный жилой дом, вызвав пожар и повреждения инфраструктуры; данные о жертвах уточняются.

В Харькове во время атаки оккупанты попали в жилой дом в центре города, произошел пожар, информация о пострадавших уточняется сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН

Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется

- написал Терехов в Telegram.

Также он сообщил, что есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности пообещал предоставить позже.

Напомним 

российские войска в субботу вечером нанесли более шесть ударов по Харькову, в частности ударили по центру города.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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