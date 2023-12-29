В Харькове 8 попаданий, враг бил ракетами С-300 и Х-22

В Харькове в результате ночного обстрела зафиксировано 8 попаданий, предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По его данным, предварительно Харьков враг обстреливал двумя видами ракет - С-300 и Х-22.

Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока же задействовать троллейбусы на автономном ходу.

В Харькове прогремели шесть взрывов