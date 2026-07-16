В Харькове 2-летнего мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти после удара током, из семьи изъяли детей - полиция
Киев • УНН
Ребенок в состоянии клинической смерти доставлен в больницу. Полиция изъяла других детей из семьи.
В Харькове 2-летний мальчик получил поражение током на кухне, ребенок в реанимации после того, как его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, из семьи изъяли детей, сообщили в ГУНП в Харьковской области в четверг, пишет УНН.
Детали
"16 июля в полицию поступило сообщение по линии "102" о том, что в медицинское учреждение был доставлен 2-летний ребенок в состоянии клинической смерти в результате поражения электрическим током", - говорится в сообщении.
На месте полицией, как указано, "предварительно установлено, что ребенок находился дома вместе с родителями". "По предварительным данным, во время нахождения на кухне мальчик получил поражение электрическим током. Родители сразу начали оказывать доврачебную помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала ребенка", - отметили в полиции.
Сейчас ребенок, как сообщается, находится в отделении реанимации. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое.
"С целью обеспечения безопасности других детей, которые воспитываются в семье, они изъяты из семьи и доставлены в медицинское учреждение для проведения медицинского обследования и оказания необходимой помощи", - сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Планируется внесение сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.