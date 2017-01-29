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В Харьковской области произошел взрыв в жилом доме, пострадали пять человек

В Харьковской области произошел взрыв в жилом доме, пострадали пять человек

Киев • УНН

 • 9783 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В результате взрыва в квартире пятиэтажного жилого дома с последующим горением в Харьковской области, пострадали пять человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

Как сообщается, 28 января в 14:15 на номер «101» поступило сообщение о взрыве в квартире пятиэтажного жилого дома с последующим горением по адресу Харковская область, Змиевской район, с. Слобожанское. На месте работало 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.

В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина 1993 г.р. - невестка хозяйки квартиры, которую выбросило взрывной волной с балкона 5-го этажа. С ожогами тела и политравмами ее бригадой скорой медицинской помощи было госпитализировано в Змиевскую больницу. Также на месте происшествия пострадали еще 4 человека: муж владелицы квартиры 1973 г.р., сын хозяйки квартиры 1993 г.р., и 2 работника, которые проводили ремонтные работы (мужчины 1965 и 1993 г.р.). Их также со значительными ожогами тела было госпитализировано в районную больницу.

Пожар произошел в результате взрыва баллона от установки, что производит ремонт (монтаж натяжного потолка). В результате взрыва в квартире выбиты окна и входные двери квартиры напротив и на 4-м этаже. Также выбиты окна подъезда с 3-го по 5-й этажи. Разрушений конструкций не было.

Как сообщал УНН, чета пенсионеров погибла при пожаре в Ровенской области .

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