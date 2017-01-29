В Харківський області стався вибух в житловому будинку, постраждало п'ятеро осіб

Як повідомляється, 28 січня о 14:15 на номер “101” надійшло повідомлення про вибух у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку з послідуючім горінням за адресоюХарківська область, Зміївський район, с. Слобожанське. На місці працювало 5 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах у складі 20 рятувальників.

В результаті надзвичайної події постраждала жінка 1993 р.н. — невістка власниці квартири, яку викинуло вибуховою хвилею з балкону 5-го поверху. З опіками тіла та політравмами її бригадою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до Зміївської лікарні. Також на місці події постраждало ще 4 особи: чоловік власниці квартири 1973 р.н., син власниці квартири 1993 р.н., та 2 працівники, що проводили ремонтні роботи (чоловіки 1965 та 1993 р.н). Їх також зі значними опіками тіла було госпіталізовано до районної лікарні.

Пожежа сталася в результаті вибуху балону від установки, що проводить ремонт (монтаж натяжної стелі). Внаслідок вибуху у квартирі вибито вікна та вхідні двері квартири навпроти та на 4-му поверсі. Також вибито вікна під’їзду з 3-го по 5-й поверхи. Руйнувань конструкцій не було.

Як повідомляв УНН, подружжя пенсіонерів загинуло під час пожежі на Рівненщині.