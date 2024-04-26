В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sektor-hazaСектор Газа
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  143681 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  159499 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  166256 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  148357 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120400 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105592 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102966 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137749 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158161 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154582 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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22 апреля 2024, 13:19  •  317369 просмотра
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19 апреля 2024, 15:15  •  578329 просмотра

В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие

ХАМАС заявляет, что готов сложить оружие и стать политической партией, если будет создано независимое палестинское государство в пределах границ, существовавших до 1967 года.

Новости Мира •   •  5158 просмотра
В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие

По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА

Российские войска обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры, но обстрелов самого Харькова за минувшие сутки не зафиксировано.

Война •   •  6226 просмотра
По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА

Интегрированное экологическое разрешение и контроль промзагрязнения: Рада планирует рассмотреть во втором чтении еще один евроинтеграционный законопроект

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который вводит интегрированную систему экологических разрешений и требования по использованию наилучших доступных технологий для предотвращения и контроля промышленного загрязнения.

Общество •   •  7336 просмотра
Интегрированное экологическое разрешение и контроль промзагрязнения: Рада планирует рассмотреть во втором чтении еще один евроинтеграционный законопроект

В Херсонской области россияне попали в ТЦ и детсад, за сутки 6 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 6 частных домов, торговый центр, детский сад, сельскохозяйственное предприятие и автомобили, в результате чего 6 человек получили ранения.

Война •   •  6625 просмотра
В Херсонской области россияне попали в ТЦ и детсад, за сутки 6 раненых - ОВА

Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

ByteDance, китайская материнская компания TikTok, не планирует продавать чрезвычайно популярное видеоприложение, несмотря на то, что США приняли закон, который требует его продажи или запрета в Америке.

политика •   •  6615 просмотра
Несмотря на угрозу запрета в США китайская материнская компания не планирует продавать TikTok

Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Пятеро мирных жителей погибли и восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 25 апреля.

Война •   •  7265 просмотра
Пятеро погибших и восемь раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

Законопроект предлагает штрафы за несвоевременное обнародование или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации об использовании публичных средств должностными лицами, а также предоставляет Государственной аудиторской службе право собирать персональные данные для привлечения к ответственности нарушителей.

Экономика •   •  8166 просмотра
Рада рассмотрит усиление ответственности в сфере использования публичных средств

В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

В Днепропетровской области враг обстрелял Никополь из беспилотников и тяжелой артиллерии, нанеся разрушения, но обошлось без жертв, тогда как на остальной территории области было спокойно.

Война •   •  7943 просмотра
В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

Министр аграрной политики Николай Сольский был арестован по подозрению в завладении государственными землями стоимостью 481 млн. грн. с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн. грн.

политика •   •  9545 просмотра
ВАКС отправил министра Сольского под стражу с возможностью залога

Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем

Турция готовится использовать искусственный интеллект для обнаружения и отслеживания спутников-шпионов и космических аппаратов, пролетающих над страной и могущих быть использованы в шпионских целях, в целях защиты своей национальной безопасности.

политика •   •  9812 просмотра
Турция вооружится ИИ в борьбе со шпионажем