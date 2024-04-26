В ХАМАСе сказали, при каких условиях готовы сложить оружие

Группировка ХАМАС сложит оружие, если будет создано независимое палестинское государство в пределах границ, существовавших до 1967 года. Об этом заявил политический представитель группировки ХАМАС Халил аль-Хайя в интервью AP, передает УНН.

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Чиновник ХАМАС заявил, что исламская группировка готова согласиться на перемирие с Израилем на пять или более лет, сложить оружие и превратиться в политическую партию, если будет создано независимое палестинское государство в пределах границ, существовавших до 1967 года.

Как отмечает издание, это заявление прозвучало на фоне безрезультатных переговоров в течение месяцев по прекращению огня в Газе. Предположение, что ХАМАС разоружится, выглядело значительной уступкой со стороны боевиков, которые официально стремятся уничтожить Израиль. Но маловероятно, что Израиль рассматривает такой сценарий.

Израиль пообещал разгромить ХАМАС после смертоносных атак 7 октября. Его нынешнее руководство категорически против создания палестинского государства на землях, захваченных Израилем в войне на Ближнем Востоке 1967 года.

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