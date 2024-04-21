Эрдоган встретился в Стамбуле с руководителем политбюро ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял у себя председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, сообщает турецкий телеканал TRT, передает УНН.

Детали

Как пишет TRT, Эрдоган принял Исмаила Ханию в президентском дворце Долмабахчи в Стамбуле. На встрече также присутствовали глава турецкого МИД Хакан Фидан, глава турецкой разведки Ибрагим Калын и главный советник президента по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч.

На встрече обсуждались вопросы гуманитарной помощи для сектора Газа, а также инициативы по прекращению огня в анклаве.

Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе