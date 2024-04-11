Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе

Удар Израиля в Газе привел к гибели трех сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хание.

Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Израильские войска в среду убили трех сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хание во время удара на севере сектора Газа.

ЦАХАЛ утверждает, что они были приспешниками террористической группы.

По словам армии обороны Израиля, мужчины направлялось для осуществления террористических действий в центральной части Газы, когда они были убиты.

Добавим

По информации ХАМАС, также во время нападения ЦАХАЛ на сектор Газы погибли 4 внука Исмаила Хании, среди которых 3 девочки и мальчик.

Израильская полиция арестовала сестру лидера ХАМАС