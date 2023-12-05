В Керчи и Феодосии прогремели взрывы, затем пропал свет

В Керчи и Феодосии во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего у многих исчез свет. Об этом пишут пользователи, пишет телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.

Детали

По данным очевидцев, в Крыму стрелял зенитный комплекс "Панцирь-С1", который установлен на нефтебазе в Феодосии.

Также сообщают, что в районе Керченского моста пропал свет.

Добавим

Днем 4 декабря во временно оккупированном Крыму слышали взрывы в двух районах.