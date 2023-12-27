В Казахстане уже в следующем году может начаться производство турецких БПЛА

Производство турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстане начнется в 2024 году. Казахстан станет первой зарубежной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников. Об этом пишет The Jamestown Foundation, информирует УНН.

Детали

Астана и Анкара достигли соглашения о совместном производстве беспилотников в мае 2022 года. Тогда Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace Industries подписали меморандум о взаимопонимании по военно-техническому сотрудничеству.

Отмечается, что Казахстан станет первой зарубежной страной, где будет налажено местное производство турецких боевых беспилотников. Представитель Turkish Aerospace Industries заявил, что целью компании является "передача опыта и технологий, чтобы Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты в будущем".

Как пишет The Jamestown Foundation, союзники Кремля в регионе начали пересматривать свои военные отношения с россией, открывая для Турции возможность расширить свое присутствие в регионе.

Казахстан - не единственная страна в регионе, которая запустила производство иностранных боевых беспилотников. В мае 2022 года Таджикистан начал производство иранских дронов Ababil-2.

Дополнение

Исполнительный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что строительные работы на местной дочерней компании Baykar, "Авиа Венчурс", зарегистрированной в Киеве, продвигаются согласно плану. Открытие завода запланировано на 2025 год.