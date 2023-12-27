В Казахстане уже в следующем году может начаться производство турецких БПЛА
Киев • УНН
Казахстан начнет производство турецких БПЛА в 2024 году, став первой иностранной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников.
Производство турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстане начнется в 2024 году. Казахстан станет первой зарубежной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников. Об этом пишет The Jamestown Foundation, информирует УНН.
Детали
Астана и Анкара достигли соглашения о совместном производстве беспилотников в мае 2022 года. Тогда Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace Industries подписали меморандум о взаимопонимании по военно-техническому сотрудничеству.
Отмечается, что Казахстан станет первой зарубежной страной, где будет налажено местное производство турецких боевых беспилотников. Представитель Turkish Aerospace Industries заявил, что целью компании является "передача опыта и технологий, чтобы Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты в будущем".
Как пишет The Jamestown Foundation, союзники Кремля в регионе начали пересматривать свои военные отношения с россией, открывая для Турции возможность расширить свое присутствие в регионе.
Казахстан - не единственная страна в регионе, которая запустила производство иностранных боевых беспилотников. В мае 2022 года Таджикистан начал производство иранских дронов Ababil-2.
Дополнение
Исполнительный директор Baykar Халук Байрактар заявил, что строительные работы на местной дочерней компании Baykar, "Авиа Венчурс", зарегистрированной в Киеве, продвигаются согласно плану. Открытие завода запланировано на 2025 год.
В Казахстане уже в следующем году может начаться производство турецких БПЛА
Казахстан начнет производство турецких БПЛА в 2024 году, став первой иностранной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников.
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