В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда
Киев • УНН
Суд в Атырау, Казахстан, постановил ликвидировать фонд помощи пострадавшим украинцам "Слава Украине", ссылаясь на ошибку в его регистрации.
В Атырау, Казахстан, Специализированный межрайонный экономический суд принял решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украине". Об этом сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, пишет УНН.
В Атырау ликвидирован фонд помощи народу Украины. Уже через две недели после регистрации благотворительного фонда помощи пострадавшим от агрессии украинцам Департамент юстиции Атырауской области понял, что погорячился. Или ему дали понять
Детали
Фонд "Слава Украине" был зарегистрирован Департаментом юстиции Атырауской области 10 августа, однако уже 25 августа тот же самый департамент подал иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации организации. В нем были изложены доказательства о несоответствии устава организации нормам законодательства.
За период своего существования фонд направил гуманитарную помощь жертвам Украины в размере 5 миллионов тенге (более 10 тысяч долларов США).
"Возможно, это не очень понравилось нашим северным соседям и наше государство получило приказ от него избавиться",- считает владелец фонда Турарбек Кусаинов.
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В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда
Суд в Атырау, Казахстан, постановил ликвидировать фонд помощи пострадавшим украинцам "Слава Украине", ссылаясь на ошибку в его регистрации.
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