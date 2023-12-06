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v-kazakhstane-likvidirovali-fond-slava-ukraine-po-resheniyu-suda

В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 09:44  •  9024 просмотра

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Суд в Атырау, Казахстан, постановил ликвидировать фонд помощи пострадавшим украинцам "Слава Украине", ссылаясь на ошибку в его регистрации.

В Атырау, Казахстан, Специализированный межрайонный экономический суд принял решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украине". Об этом сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, пишет УНН.

В Атырау ликвидирован фонд помощи народу Украины. Уже через две недели после регистрации благотворительного фонда помощи пострадавшим от агрессии украинцам Департамент юстиции Атырауской области понял, что погорячился. Или ему дали понять

- говорится в сообщении.

Детали

Фонд "Слава Украине" был зарегистрирован Департаментом юстиции Атырауской области 10 августа, однако уже 25 августа тот же самый департамент подал иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации организации. В нем были изложены доказательства о несоответствии устава организации нормам законодательства.

За период своего существования фонд направил гуманитарную помощь жертвам Украины в размере 5 миллионов тенге (более 10 тысяч долларов США).

"Возможно, это не очень понравилось нашим северным соседям и наше государство получило приказ от него избавиться",- считает владелец фонда Турарбек Кусаинов. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Политика
У Казахстані ліквідували фонд "Слава Україні" за рішенням суду
Glory to Ukraine Foundation liquidated in Kazakhstan by court order
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В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

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