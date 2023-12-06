В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

В Атырау, Казахстан, Специализированный межрайонный экономический суд принял решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украине". Об этом сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, пишет УНН.

В Атырау ликвидирован фонд помощи народу Украины. Уже через две недели после регистрации благотворительного фонда помощи пострадавшим от агрессии украинцам Департамент юстиции Атырауской области понял, что погорячился. Или ему дали понять - говорится в сообщении.

Детали

Фонд "Слава Украине" был зарегистрирован Департаментом юстиции Атырауской области 10 августа, однако уже 25 августа тот же самый департамент подал иск о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации организации. В нем были изложены доказательства о несоответствии устава организации нормам законодательства.

За период своего существования фонд направил гуманитарную помощь жертвам Украины в размере 5 миллионов тенге (более 10 тысяч долларов США).

"Возможно, это не очень понравилось нашим северным соседям и наше государство получило приказ от него избавиться",- считает владелец фонда Турарбек Кусаинов.

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