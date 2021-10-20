В Кашмире в результате перестрелки были убиты четверо боевиков и один солдат

Детали

Начальник полиции Кашмирской долины Виджай Кумар сообщил, что трое убитых боевиков были причастны к недавнему убийству рабочих-мигрантов, при этом двое индийских солдат были ранены и один погиб.

Он заявил, что боевики, принадлежащие к Фронту сопротивления, который, по мнению индийских властей, поддерживает Пакистан, стояли за нападениями на мирных жителей.

Пакистан отрицает обвинения в поддержке мятежников в Кашмире, заявляя, что он предоставляет кашмирскому народу только дипломатическую и моральную поддержку.

Дополнение

Более 30 человек были убиты в результате всплеска насилия в Кашмире в последние недели, включая целенаправленные убийства индусов, сикхов и рабочих-мигрантов в долине, где преобладают мусульмане.

Власти Индии переместили тысячи рабочих-мигрантов из Кашмира в более безопасные места, а сотни людей покинули Гималайскую долину после волны целенаправленных убийств.

На Гималайский регион претендуют соседние Индия и Пакистан.