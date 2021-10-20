В Кашмире в результате перестрелки были убиты четверо боевиков и один солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Четыре боевика и солдат были убиты в двух отдельных перестрелках в индийском Кашмире в среду. Насилие в спорном регионе продолжается после серии нападений на мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Начальник полиции Кашмирской долины Виджай Кумар сообщил, что трое убитых боевиков были причастны к недавнему убийству рабочих-мигрантов, при этом двое индийских солдат были ранены и один погиб.
Он заявил, что боевики, принадлежащие к Фронту сопротивления, который, по мнению индийских властей, поддерживает Пакистан, стояли за нападениями на мирных жителей.
Пакистан отрицает обвинения в поддержке мятежников в Кашмире, заявляя, что он предоставляет кашмирскому народу только дипломатическую и моральную поддержку.
Дополнение
Более 30 человек были убиты в результате всплеска насилия в Кашмире в последние недели, включая целенаправленные убийства индусов, сикхов и рабочих-мигрантов в долине, где преобладают мусульмане.
Власти Индии переместили тысячи рабочих-мигрантов из Кашмира в более безопасные места, а сотни людей покинули Гималайскую долину после волны целенаправленных убийств.
На Гималайский регион претендуют соседние Индия и Пакистан.