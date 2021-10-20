В Кашмірі у результаті перестрілки були вбиті четверо бойовиків та один солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Чотири бойовики і солдат були вбиті в двох окремих перестрілках в індійському Кашмірі в середу. Насильство в спірному регіоні триває після серій нападів на мирних жителів. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Начальник поліції Кашмірської долини Віджай Кумар повідомив, що троє вбитих бойовиків були причетні до недавнього вбивства робітників-мігрантів, при цьому двоє індійських солдатів було поранено і один загинув.
Він заявив, що бойовики, що належать до Фронту опору, який, на думку індійських властей, підтримує Пакистан, стояли за нападами на мирних жителів.
Пакистан заперечує звинувачення в підтримці заколотників в Кашмірі, заявляючи, що він надає кашмірському народу тільки дипломатичну і моральну підтримку.
Доповнення
Понад 30 людей були вбиті в результаті сплеску насильства в Кашмірі в останні тижні, включаючи цілеспрямовані вбивства індусів, сикхів і робітників-мігрантів в долині, де переважають мусульмани.
Влада Індії перемістили тисячі робітників-мігрантів з Кашміру в більш безпечні місця, а сотні людей покинули Гімалайську долину після хвилі цілеспрямованих убивств.
На Гімалайський регіон претендують сусідні Індія і Пакистан.