В Кашмірі у результаті перестрілки були вбиті четверо бойовиків та один солдат

Деталі

Начальник поліції Кашмірської долини Віджай Кумар повідомив, що троє вбитих бойовиків були причетні до недавнього вбивства робітників-мігрантів, при цьому двоє індійських солдатів було поранено і один загинув.

Він заявив, що бойовики, що належать до Фронту опору, який, на думку індійських властей, підтримує Пакистан, стояли за нападами на мирних жителів.

Пакистан заперечує звинувачення в підтримці заколотників в Кашмірі, заявляючи, що він надає кашмірському народу тільки дипломатичну і моральну підтримку.

Доповнення

Понад 30 людей були вбиті в результаті сплеску насильства в Кашмірі в останні тижні, включаючи цілеспрямовані вбивства індусів, сикхів і робітників-мігрантів в долині, де переважають мусульмани.

Влада Індії перемістили тисячі робітників-мігрантів з Кашміру в більш безпечні місця, а сотні людей покинули Гімалайську долину після хвилі цілеспрямованих убивств.

На Гімалайський регіон претендують сусідні Індія і Пакистан.