В румынских Карпатах погиб местный альпинист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Карпатских горах погиб румынский альпинист. Об этом передает УНН со ссылкой на Radio Romania.
Румынский активист Жолт Терек погиб в Карпатском горном массиве Фэгэраш. Тело 45-летнего спортсмена было найдено у горы него.
На месте не мог приземлиться вертолет, поэтому спасатели сносили тело вниз на носилках. Альпинист находился один в районе, где нет сигнала сотовой сети.
Напомним, в Гималаях нашли тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов.