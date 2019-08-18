В румунських Карпатах загинув місцевий альпініст
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Карпатських горах загинув румунський альпініст. Про це передає УНН, з посиланням на Radio Romania.
Румунський активіст Жолт Терек загинув в Карпатському гірському масиві Фегераш. Тіло 45-річного спортсмена було знайдено біля гори Негою.
На місці не міг приземлитися вертоліт, тому рятувальники зносили тіло донизу на ношах. Альпініст знаходився один в районі, де немає сигналу для мобільного зв’язку.
Нагадаємо, у Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів.