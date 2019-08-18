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В румунських Карпатах загинув місцевий альпініст

В румунських Карпатах загинув місцевий альпініст

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Карпатських горах загинув румунський альпініст. Про це передає УНН, з посиланням на Radio Romania.

Румунський активіст Жолт Терек загинув в Карпатському гірському масиві Фегераш. Тіло 45-річного спортсмена було знайдено біля гори Негою.

На місці не міг приземлитися вертоліт, тому рятувальники зносили тіло донизу на ношах. Альпініст знаходився один в районі, де немає сигналу для мобільного зв’язку.

Нагадаємо, у Гімалаях знайшли тіла двох зниклих 10 років тому альпіністів.

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