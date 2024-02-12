В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу

Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине

Президент Зеленский заслушал доклады новых военных командующих о ситуации на фронтах, включая Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Запорожье, а также о действиях в Херсонской области и защите критической инфраструктуры от атак.