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В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу

В Карпатах пограничники сфотографировали, как рысь "патрулирует" украинскую границу

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 19:16  •  8407 просмотра

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Пограничники в Украине сфотографировали рысь, которая патрулировала возле границы в Карпатах.

Невероятную фауну Карпат показали в пресс-службе МВД Украины. В официальном телеграмм канале ведомства опубликовали фотографии рыси, которая попала в камеры слежения пограничников,  передает УНН.

В фотоловушку наших пограничников попала рысь. Защитники границы отмечают, что с такими жителями гор лучше не подвергать себя опасности и не нарушать границу.

- говорится в заметке под фото.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
В Карпатах прикордонники сфотографували, як рись "патрулює" український кордон
In the Carpathian Mountains, border guards took pictures of a lynx "patrolling" the Ukrainian border
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