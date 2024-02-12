В Карпатах прикордонники сфотографували, як рись "патрулює" український кордон

Неймовірну фауну Карпат показали у пресслужбі МВС України. В офіційному телеграм каналі відомства опублікували світлини рисі, яка потрапила у камери стеження прикордонників, передає УНН.

У фотопастку наших прикордонників потрапила рись. Оборонці кордону наголошують, що з такими мешканцями гір краще не наражати себе на небезпеку та не порушувати кордон. – йдеться в дописі під фото.