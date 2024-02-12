В Карпатах прикордонники сфотографували, як рись "патрулює" український кордон
Київ • УНН
Прикордонники в Україні сфотографували рись, яка патрулювала біля кордону в Карпатах.
Неймовірну фауну Карпат показали у пресслужбі МВС України. В офіційному телеграм каналі відомства опублікували світлини рисі, яка потрапила у камери стеження прикордонників, передає УНН.
У фотопастку наших прикордонників потрапила рись. Оборонці кордону наголошують, що з такими мешканцями гір краще не наражати себе на небезпеку та не порушувати кордон.