В Карпатах из-за вырубки лесов образовалось озеро

В Карпатах на одном из притоков реки Быстрик из-за вырубки образовалось искусственное озеро - затоплена значительная часть прилегающей долины. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил спасатель ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак, пишет УНН.

"Искусственное озеро на одном из притоков р. Быстрик в Горганах. Осмолода. Несколько дней назад прогуливаясь в поисках грибов наткнулся на эту локацию", - сообщил Фицак.

Он уточнил, что на карте обозначен водопад Каменистый.

"Здесь проводилась вырубка и техникой был перекрыт поток, создали запруду, и достаточно большая часть долины затопилась", - написал спасатель.

Добавим

За последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили 161 тыс. га леса - это почти 10% всего лесного покрова. 80% вырубленной площади приходятся на лесничества Гослесагентства.