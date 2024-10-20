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У Карпатах через вирубку лісів утворилося озеро

Київ • УНН

 • 22892 перегляди

На притоці річки Бистрик у Карпатах через утворилося штучне озеро, затопивши частину долини.

У Карпатах через вирубку лісів утворилося озеро

У Карпатах на одній з приток річки Бистрик черех вирубку утворилося штучне озеро – затоплено значну частину прилеглої долини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив рятувальник ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак, пише УНН.

"Штучне озеро на одній з приток р. Бистрик в Ґорґанах. Осмолода. Декілька днів тому прогулюючись в пошуках грибів натрапив на цю локацію", - повідомив Фіцак.

Він уточнив, що на карті позначено водоспад Кам'янистий.

"Тут проводилась вирубка і технікою було перекрито потік, створили загату, і досить велика частина долини затопилась", - написав рятувальник.

Додамо

За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – це майже 10% усього лісового покрову. 80% вирубаної площі припадають на лісництва Держлісагентства.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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