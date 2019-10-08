В Канаде задержали 38 экоактивистов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По меньшей мере 38 человек были задержаны полицией в ходе протестных акций, которые провели представители различных экологических организаций в разных городах Канады. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV, передает УНН.
В Торонто (провинция Онтарио) были задержаны 20 человек, а в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) — 18 участников протеста. О задержании в других городах информация не поступала. Полиция дала протестующим несколько часов для выражения своего мнения, после чего потребовала завершить акции. Тех, кто отказался выполнить требования сотрудников правоохранительных органов, задержали. В целом по стране в протестах приняли участие более 100 человек.
В понедельник экоактивисты своими целями выбрали несколько крупных автомобильных мостов в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), Галифаксе, Торонто, Эдмонтоне (провинция Альберта) и еще нескольких городах Канады. Из-за их действия движение транспорта было перекрыто в утренние часы пик, что привело к большим заторам в этих городах.
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Организаторы выступлений требовали от местных и федеральных властей в ближайшие годы подготовить программы, которые свели к нулю выбросы СО2 в атмосферу, а также закрыть электростанции, работающие на угле. Акции в Канаде являются частью международной протестной кампании. Аналогичные акции прошли и в других городах: Амстердаме, Берлине, Лондоне, Париже и Сиднее. Их цель — привлечь внимание к проблеме глобального потепления.
Так, например, по последним данным количество задержанных экоактивистов в Лондоне увеличилась до 276 человек.